Ein herzlicher Mensch fehlt Awo Angerland trauert um langjährigen Vorsitzenden

Neben dem Ehrenamt blieb ihm noch viel Zeit für Familie und seine Hobbies. Als gelernter Werkzeugmacher hat Max Spaß am Basteln und Werkeln, vor allem für die AWO oder den eigenen Garten. Außerdem war er gerne in der Küche aktiv und hat gekocht oder gebacken. Als sein Sohn aus erster Ehe noch klein war, ging es mit Vorliebe in den Skiurlaub oder an den Strand. Später galt sein Interesse Frankreich, sei es als Reiseziel mit seiner zweiten Frau Angelika oder als Tatort in einer guten Krimilektüre.