So geht es richtig : Ratingen maskiert sich auf dem Markt

Das Ordnungsamt hat die Eingänge zum Wochenmarkt deutlich markiert. Kunden und Passanten müssen in dem gekennzeichneten Areal einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Einhaltung wird kontrolliert.

Um die geltenden Abstandsregelungen auch bei größerem Besucheraufkommen bestmöglich einzuhalten, werden die Standplätze des Wochenmarktes auseinandergezogen. Das führt dazu, dass praktisch der gesamte Marktplatz belegt wird und folglich auch als Wochenmarkt im Sinne der Coronaschutzverordnung zu betrachten ist. Zahlreiche Stände haben nun ihre Auslagen in Richtung Oberstraße oder zum westlichen Marktplatz (Volksbank bis Adler-Apotheke) ausgerichtet. Alle Passanten in diesen Bereichen müssten, streng genommen, selbst wenn sie nur hier flanieren und nicht auf dem Wochenmarkt einkaufen wollen, zu den Wochenmarktzeiten einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Allerdings ist es die Aufgabe der Mitarbeiter des KOD (Abkürzung für Kommunaler Ordnungsdienst), die Einhaltung der Maskenpflicht mit Augenmaß zu verfolgen. Wenn erkennbar ist, dass ein Passant keinen Einkauf auf dem Wochenmarkt beabsichtigt, schreiten sie in der Regel nicht ein. Und wenn er doch etwas kaufen will, sollen sie Passanten ohne Mund-Nase-Bedeckung höflich auf die geltende Maskenpflicht hinweisen. Wer also ohne Mund-Nasenschutz erkennbar zum Beispiel die Oberstraße Richtung Düsseldorfer Straße geht und nicht missverständlich an Marktständen stehen bleibt, ist offenbar außer Gefahr, ein Knöllchen bezahlen zu müssen.