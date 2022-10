In Linienbus in Ratingen : Wegen Maskenpflicht – Frau spuckt Polizisten ins Gesicht

In Linienbus in Ratingen

Ratingen Die Frau weigerte sich, in einem Linienbus eine Maske zu tragen. Die Polizei musste einschreiten. Die Ratingerin war betrunken und hatten Cannabis bei sich.

In Ratingen hat am Samstagabend eine 49 Jahre alte Frau, die sich geweigert hatte, in einem Linienbus einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, einem Polizisten ins Gesicht gespuckt. Gegen 19.15 Uhr hatte sich ein Busfahrer der Rheinbahn telefonisch bei der Polizei gemeldet, weil es in seinem Bus der Linie 749 Ärger mit einem weiblichen Fahrgast gegeben habe, weil diese sich geweigert hatte, im Bus einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.