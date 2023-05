Händler in der Innenstadt Angebot des Wochenmarkts an manchen Tagen reduziert

An Samstagen ist der Ratinger Wochenmarkt ein Magnet. Viele Händler bieten ihre Waren an, Kunden decken sich an den Ständen mit Obst, Gemüse, Back- und Fleischwaren ein. Der Besuch des Wochenmarktes an diesem Tag hat bei vielen Ratinger nach wie vor Tradition. Doch an Dienstagen und Donnerstagen ist der Markt im Herzen der Innenstadt deutlich weniger belebt. Und das hat nach Angaben der Stadt Ratingen mehrere Gründe.