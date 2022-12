Ratinger Wochenmärkte Marktgebühren für Händler bleiben stabil

Ewald Vielhaus, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Steuerexperte, ergänzt: „Eine andere Vorlage, der Entwurf des Jahresabschluss 2021, in der gleichen Sitzung bescheinigt Ratingen eine solide Finanzpolitik sowie merklich verringerte Schulden. Daher haben wir uns nach reiflicher Überlegung entschlossen, die Marktgebühren auf dem bisherigen Niveau zu belassen“. Dies sei als Zeichen an die Marktbeschicker zu verstehen. „Wir wollen die Märkte in Mitte und in den Stadtteilen stärken und nicht mit bürokratischen Kleinigkeiten belasten. Die aktuellen Umstände sowie Preissteigerungen belasten bereits jetzt viele Händlerinnen und Händler“, bekräftigt Heins die Entscheidung.