Förderprojekt : Marketing startet Seminarreihe für Händler

Ratingen (RP) Im Rahmen des durch des Land NRW geförderten Förderprojektes „Customer Journey 2.0“ bietet die Ratingen Marketing GmbH allen interessierten Händlern aus Ratingen eine umfangreiche und für die Teilnehmer kostenlose Seminarreihe an.

Los geht’s am 21. November , mit dem Seminar „Die effektivsten Werbemaßnahmen einsetzen“ bei dem der Referent Björn Musiol u.a. folgende Fragen behandeln wird: Welche Werbeform passt zu meinem Unternehmen? Wie kann ich meine Werbung optimieren? Gibt es Alternativen zu einem Online-Shop? Ist „Mobile Marketing“ die Zukunft? Am 6. Februar 2020 geht es dann weiter mit „Storytelling in Social Media“. Der Social-Media Experte Christoph Ziegler erarbeitet gemeinsam mit den Teilnehmern, wie diese die Storytelling Methode einsetzen können, um ihr eigenes Unternehmen im Social Web zu präsentieren und welchen Inhalten sich hierfür am besten eignen. Besonderen Wert auf das Zusammenspiel von Online- und Offline-Handel legt Jürgen Becher in seinem Seminar „Digitales Wissens- und Kompetenzmanagement“, welches am 12.März 2020 stattfindet. Ziel des Seminars ist es, das richtige Wissen an seine Mitarbeiter zu vermitteln und dies kundenzentriert auf der Fläche umzusetzen. Im Seminar, am 2.April von Birgit Kieslich „Cash in de Täsch“ erfahren die Händler, was der Kunde 2020 will.