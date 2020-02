Stadtmarketing : Mit Musik und neuem Markt durchs Jahr

Wenn beim Ratingen Festival die Bands auf der Bühne spielen, ist der Marktplatz stets rappelvoll, so wie im vergangenen Jahr bei „Shebeen“. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Ratingen Marketing hat das Programm für die nächsten Monate geplant. Es gibt auch wieder ein Adventsleuchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(jün) Die Ratingen Marketing GmbH (RMG) hat ihr Jahresprogramm verabschiedet. Die Ratinger und Besucher von außerhalb können sich auf viele Veranstaltungen freuen, darunter auch ein paar Neuheiten. Hier ein Überblick:

Schulungen für den Einzelhandel Zur Stärkung des Ratinger Einzelhandels bietet die RMG im Rahmen ihres Förderprojektes „Customer Journey 2.0“ eine kostenfreie Schulungsreihe aus dem Themenfeld „digitalen und stationären Einzelhandel zusammen denken“ an. Der nächste Termin zum Thema „Storytelling in Social Media“ findet am 6. Februar statt. Bis Juni folgen noch vier weitere Termine. Anmeldungen werden jeweils bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Seminartermin an info@rmg-ratingen.de entgegen genommen.

Info Homepage informiert über Veranstaltungen Aktuelles Auf www.rmg-ratingen.de/ hält Ratingen Marketing Interessierte über aktuelle Veranstaltungen auf dem Laufenden. Infos Dort gibt es auch Informationen über die Stadt, Sehenswürdigkeiten und Ausgehmöglichkeiten.

Ratinger Innenstadtforum Zu den Aufgaben und Zielen der RMG gehört die Attraktivitätssteigerung sowie Belebung der Ratinger Innenstadt durch Events, sowie eine Förderung der Kommunikation und Kooperation der Innenstadtakteure. Aus diesem Anlass lädt die RGM gemeinsam mit dem City-Kauf Ratingen und dem Innenstadtbüro alle Einzelhändler aus Ratingen-Mitte am 18. Februar zum 2. Ratinger Innenstadtforum, ab 19 Uhr ins Lesecafé des Medienzentrums ein. Um Anmeldung an info@rmg-ratingen.de bis zum 11. Februar wird gebeten.

Feierabendmarkt Mit der neu geplanten Veranstaltungsreihe lädt die RMG wie berichtet von Mai bis September, immer am dritten Freitag des Monats, von 16 bis 21 Uhr, dazu ein, gemeinsam mit internationalen Streetfood-Köstlichkeiten, kühlen Getränken und entspannter Musik das Wochenende einzuläuten. Der erste Ratinger Feierabendmarkt, wird am 15. Mai stattfinden. Die Idee dieses Events fußte auf einem Antrag der FDP-Fraktion. Gastronomen aus ganz Ratingen bekommen die Möglichkeit, sich mit ihren modernen und außergewöhnlichen Speisen auf dem Marktplatz zu präsentieren. Interessierte Ratinger Gastronomen können sich direkt unter info@rmg-ratingen.de an die RMG wenden.

Ratingen Festival Die wohl größte Veranstaltung in der Ratinger Innenstadt wird das mittlerweile elfte Ratingen Festival vom 21. bis zum 23. August sein. Das Open-Air-Event für die ganze Familie wartet direkt nach den Sommerferien mit einer bunten Mischung aus Live-Musik von Newcomern, internationalen Stars und Sternchen sowie kulinarischen Köstlichkeiten auf und lässt die Innenstadt erneut zur Party-Meile werden. Spaß und Unterhaltung für die kleinen Besucher bieten die lustigen Aktionen von Radio Neandertal und das Spielmobil „Felix“ in der Lintorfer Straße.

Ausbildungs- und Studienmesse topJob Für den 22. September lädt die RMG zur Ausbildungs- und Studienmesse topJob ein. Eine Vielzahl an Unternehmen, Hochschulen und Institutionen bieten an diesem Tag ihre Ausbildungs- und Studienplätze an und stehen für alle Fragen rund um Ausbildung und Studium sowie für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung.

Erweiterung der Ratingen App Innerhalb des durch das Land Nordrhein-Westfalen geförderten Projektes „Customer Journey 2.0“ ist der Ausbau der Ratingen App um einen Kommunikationskanal, eine Loyalty- und Gutscheinfunktion sowie die Einführung von kontakt- und bargeldlosem Parken in den städtischen Parkhäusern geplant. Für Herbst 2020 ist die Einführung der neuen Funktionen geplant.