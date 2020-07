Ratinger Sommer : Veranstaltungsreihe versüßt den Sommer

Im August wird der Rathausvorplatz zum Kinosaal. Unter freiem Himmel können die Besucher fünf Filmvorführungen genießen. Im Juli finden dort Lesungen statt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Das wird ein ganz besonderer Sommer in der Dumeklemmer-Stadt. Für alle die coronabedingt nicht in den Urlaub fahren, bietet Ratingen Marketing Lesungen, Open Air-Kino und Lounge-Musik an. Los geht es am 4. Juli.

Mit einer Veranstaltungsreihe unter freiem Himmel will Ratingen Marketing (RMG) den Bürgern der Stadt den Corona-Sommer versüßen. Unter dem Motto „Dein Sommer 2020 in Ratingen“ will Ratingen Marketing dazu einladen, die eigene Stadt kulturell neu zu entdecken und gemeinsam mit Familie und Freunden einige schöne Momente in Ratingen zu verbringen.

An den Samstagen in den Sommerferien lädt die RMG, gemeinsam mit allen Gastronomen am Markt, zu lauschigen Sommerabenden mit leckerem Essen, kühlen Getränken und entspannter Lounge-Musik auf den Marktplatz ein. Ein DJ der Firma Hai Life sorgt vom 4. Juli bis zum 8. August, jeden Samstag in der Zeit von 18 Uhr bis 21 Uhr, für chillige Klänge à la Café del Mar.

Neu entdecken können die Ratinger auch den Rathausvorplatz. An drei Samstagen in den Sommerferien ist – gemeinsam mit den drei inhabergeführten Buchhandlungen in der Ratinger Innenstadt – Altstadt-Buchhandlung, Buch-Café Peter & Paula sowie Spiel & Buch – eine Lesereihe geplant. Jeweils in der Zeit von 17 Uhr bis 18.30 Uhr stellen Autoren ihre Bücher vor. Für die Bewirtung sorgt das Team der Kost.bar, der öffentlichen Kantine im Rathaus.

Den Start macht am 11. Juli die Schauspielerin, Moderatorin und Autorin Nadine Pungs, die aus ihrem Buch „Meine Reise ins Übermorgenland: Allein unterwegs von Jordanien bis Oman“ liest. Die Karten für diese Lesung sind ab sofort für einen Preis von zehn Euro im Vorverkauf, im Buch-Café Peter & Paula an der Grütstraße 3, erhältlich.

Am 25. Juli folgt dann eine mitreißende Krimi-Lesung des in Düsseldorf lebenden Autors Horst Eckert der aus seinem Kriminalroman „Im Namen der Lüge“ liest. Die Karten für diese Lesung sind ab sofort für einen Preis von zehn Euro im Vorverkauf, in der Altstadt-Buchhandlung, Lintorfer Straße 15, erhältlich.

Die Ratinger Sommerlesereise endet am Samstag, 8. August, mit einer Lesung der am Niederrhein lebenden Autorin Gina Mayer aus ihrer Kinderbuch-Serie „Der magische Blumenladen“. Ihre Freude sollten dabei vor allem Kinder von fünf bis zehn Jahren und deren Eltern haben. Die Karten für diese Lesung sind ab sofort für einen Preis von zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder bis zehn Jahre im Vorverkauf, bei Spiel & Buch, Obertor 3-4, erhältlich.

Am ersten Wochenende nach den Sommerferien, vom 14. bis 16. August, veranstaltet die RMG in Kooperation mit dem Kino 1 & 2 Ratingen, ein Open-Air-Kino auf dem Rathausvorplatz. An diesem Wochenende können die Besucher bei insgesamt fünf spannenden und unterhaltsamen Filmvorführungen ein ganz besonderes Kino-Erlebnis unter freiem Himmel erleben.

Den Auftakt macht am Freitag um 19.30 Uhr der actionreiche Familienfilm „Jumanji: The Next Level“. Am Samstagnachmittag kommen dann ab 15 Uhr die Kids bei „Shaun das Schaf – Der Film – UFO-Alarm“ auf Ihre Kosten. Samstagabend lädt die RMG zur Filmkomödie „Das perfekte Geheimnis“ mit Elyas M’Barek und weiterer deutscher Filmprominenz ein. Am Sonntag wird es dann ab 15 Uhr bei „Der Spion von nebenan“ nochmal für die ganze Familie richtig spannend, wenn Bradley Cooper‎ und Lady Gaga gemeinsam in „A Star Is Born“ die Zuschauer ab 19.30 Uhr dahinschmelzen lassen. Kino-Karten sind ab Mitte Juli im Vorverkauf, beim Kino 1 & 2 Ratingen vor Ort an der Lintorfer Straße 1, zu einem Preis von zehn Euro, ermäßigt fünf Euro (für Kinder bis zehn Jahre in den Nachmittagsvorführungen) oder auch online.

Um die Einhaltung der aktuell erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnamen zu gewährleisten, werden alle Besucher der Lesungen und des Open-Air-Kinos gebeten, ihren eigenen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und diesen auf der Veranstaltungsfläche, besonders in den Warteschlangen und beim Kauf von Speisen und Getränken zu tragen. An den Sitzplätzen können diese gerne abgenommen werden, um das Open-Air-Feeling richtig zu erleben. Mehr zum Programm gibt es im Internet.

(RP)