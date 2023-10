St. Marienkrankenhaus in Ratingen Klinikschließungen: „Signal für den Kreis ist katastrophal“

Wer der neue Partner des Marienkrankenhauses in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul sein könnte, bleibt aktuell spekulativ. Die Schließungen der Kplus Krankenhäuser in Hilden und Haan sollen keine Auswirkungen auf die Partnersuche haben: „Unsere Partnersuche läuft davon völlig unabhängig“, so das Krankenhaus.