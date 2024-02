Unterstützung der Kenia-Hilfe Angel hat eine ganze Mannschaft als Paten

Eine Anfrage bei Micki Wentzel, die sich in Kenia liebevoll um die Betreuung der Kinder kümmert, wurde von ihr umgehend beantwortet und Angel wurde als Patenkind folgendermaßen vorgeschlagen: „Ich habe ein Mädchen in der 7. Klasse der Ratinga Junior School, das mir sehr am Herzen liegt und ganz oben auf meiner Warteliste ist. Angel Muthoni (Schülernummer 6572, Geburtsdatum 28.08.2012). Angel ist Einzelkind, ihre Eltern haben bereits zwei Kinder verloren, sie sind im jungen Alter gestorben. Angels Mutter versucht mit dem Verkauf von Second-Hand-Kleidung (Mitumba auf Kiswahili) als Straßenhändlerin etwas Geld zu verdienen, während ihr Vater als Casual Matatu-Fahrer arbeitet. Das heißt, er hat keine Festanstellung und sein Verdienst ist dadurch unbeständig. Ein Matatu ist ein Sammeltaxi/Minibus. Ihre Eltern sind sehr bemüht und versuchen alles, um ihrer Tochter eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Das zeigt sich auch in ihren Leistungen. Angel hat gerade die 6. Klasse der Ratinga Grundschule abgeschlossen und kam letzte Woche in die 7. Klasse der Ratinga Junior School. Angels Schulzeit in der Junior beträgt drei Jahre (7.-9. Klasse). Sie hatte das Glück, eine Patenschaft zu erhalten. Leider sind ihre bisherigen Paten abgesprungen und sie wird vorläufig aus unserem Notfalltopf unterstützt. Wenn Angel eine Unterstützung für das Schulgeld und Mittagessen inklusive Snacks (690 Euro im Jahr) bekäme, würde das eine große Hilfe für die kleine Familie bedeuten.“