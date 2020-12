Unter Drogen : Mann flieht mit gestohlenem Auto vor der Polizei

Ratingen Der Mann hatte mit dem Wagen auf einem Supermarkt-Parkplatz einen Unfall gebaut und war dann vor der Polizei geflüchtet. Die stellte ihn schließlich „Am Schwarzebruch“.

Ein 29-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag mit seinem Wagen vor der Polizei geflohen, nachdem er zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße „Am Sandbach“ einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Die Polizei konnte den Mann auf seiner Flucht auf der Straße „Zum Schwarzebruch“ stoppen. Der Fahrer hatte das zuvor gestohlene Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen und ohne eine gültige Fahrerlaubnis geführt. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und leiteten gleich mehrere Strafverfahren ein.

Gegen 1 Uhr hörte eine Streifenwagenbesatzung vom Parkplatz des Supermarktes verdächtige Geräusche, die auf einen Verkehrsunfall deuteten. Bei einer Nachschau stellten sie einen frischen Unfallschaden an einem Baum fest und beobachteten ein Fahrzeug, das sich mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz entfernte. Die Beamten folgten dem Fahrzeug über die Kaiserswerther Straße in Richtung Hauser Ring. Der Fahrer des vorausfahrenden Autos missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und setzte seine Fahrt in Schlangenlinien und unter Missachtung einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung zum Vermillionring über den Hauser Ring fort.