Für Kinder und Jugendliche Kreative Workshops in den Osterferien

Das Homberger Jugendzentrum Café du Nord, Dorfstraße 6, inszeniert ein Theaterstück mit dem Titel „Shame on you!“ zum Thema Schönheitsideale, Leistungsdruck, Selbstliebe und Akzeptanz. Der Kurs findet vom 3. bis 6. April jeweils von 10 bis 16 Uhr statt und wird von den Theaterpädagoginnen Yasemin Shaffi und Larissa Bußmann geleitet. Am letzten Tag gibt es eine Aufführung für die Familien und Freunde der Teilnehmer. Durch den barrierefreien Zugang zum Saal besteht auch die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche, die im Rollstuhl sitzen, an dem Theaterstück mitwirken können. Die Anmeldung erfolgt über das Ferienportal der Stadt.