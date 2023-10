Kultur im Tragödchen Manfred Maurenbrecher auf einem Floß in die Zukunft

Danach nutzte er die Zeit ohne Auftrittsmöglichkeiten für eine Rückschau; erst mit Streaming-Konzerten, in denen er sich kreuz und quer durch seinen reichhaltigen Songkatalog spielte, dann mit Erinnerungen an „Das Liedermachen in den Achtzigern“ als er sich mit Spliff, Jim Rakete und der großen Plattenfirma CBS an der Seite in aller Öffentlichkeit in seiner ganz eigenen Art entwickeln konnte. Und schließlich mit einer kompletten Retrospektive, der Wiederveröffentlichung seines Rockpalast Auftritts von 1985 auf DVD und allen Alben, die er für die CBS aufgenommen hatte, als aufwendig gestaltete CD-Box.