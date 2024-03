Veranstaltung in Lintorf „Manege Rockt“ diesmal etwas leiser

Die gewohnt lauten Töne von „Manege Rockt“ werden am Samstag, 20. April, ein wenig leiser: Auf die Besucherinnen und Besucher wartet im Lintorfer Jugendzentrum an der Jahnstraße 28 eine Unplugged-Edition der beliebten Veranstaltungsreihe. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten können ab sofort in der Manege gekauft oder unter www.Manege-Lintorf.de reserviert werden. Die Tickets kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse werden zehn Euro fällig.