Bauernproteste gehen weiter Bundestagsabgeordnete müssen Verantwortung übernehmen

Der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Mettmann, Martin Dahlmann macht deutlich: „Das Mahnfeuer ist ein eindrucksvoller Appell an unsere Bundestagsabgeordneten, sich in Berlin für eine wettbewerbsfähige heimische Landwirtschaft einzusetzen!“ Mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehenden Entscheidungen zum Agrardiesel in Bundestag und Bundesrat erklärt Dahlmann, dass die alleinige Rücknahme der Streichung der Kfz-Steuerbefreiung keine Lösung sei. Vor dem Hintergrund der steigenden CO₂-Bepreisung von Dieselkraftstoff und der in kurzer Zeit folgenden Streichung der Agrardieselvergütung drohe der heimischen Landwirtschaft eine zusätzliche Kostenbelastung, die sich mangels Alternativen in der Antriebstechnik auch mittelfristig nicht auffangen ließe.