Ratingen Das wird ein magischer Silvesterabend

() Wer noch keine Pläne für den letzten Abend des Jahres hat, kann sich am Sonntag, 31. Dezember, in der Stadthalle verzaubern lassen. Der Magische Zirkel präsentiert die bunte Vielfalt der großen Zauberkunst und ein Feuerwerk unglaublicher Kunststücke und Wunder. In diesem Jahr findet die große Zaubergala, die längst Bestandteil des Ratinger Kulturprogramms ist, zum Abschluss des Jahres als große Silvester-Show mit dem Titel „Zauberhaft ins neue Jahr“ statt. Bereits vor Beginn des Hauptprogramms auf der Bühne können die Besucher ab 18.30 Uhr im Foyer und im kleinen Saal mehrere Zauberkünstler mit ihren verblüffenden Tricks erleben. Zauberei hautnah – mehr Staunen geht nicht. Um 19.30 Uhr startet das magische Feuerwerk auf der Bühne im großen Saal der Stadthalle. Auf der Bühne dabei sind: Carsten Fenner (Großillusionen), Monsieur Brezelberger (Comedy-Zauberei), Sven Heubes (Mentalmagie) und Michelle Spillner (Moderation). Übrigens: Im Eintrittspreis enthalten ist der kostenlose Verzehr von alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken während des Vorprogramms und in der Pause. Eintrittskarten sind zum Preis von 39 bis 59 Euro im Kulturamt, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet sowie an der Abendkasse zu bekommen. Reservierungswünsche werden unter Telefon 02102/5504104/-05 entgegengenommen.