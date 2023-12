Silvestershow in der Stadthalle Es geht zauberhaft ins neue Jahr

Der Meistermentalist Sven F. Heubes entführt die Besucher in das viktorianische Zeitalter. Gemeinsam mit dem durchaus charmanten, aber auch etwas andersartigem, Medium Lilith wagt er den Kontakt mit der Geisterwelt. Hier weiß niemand, was alles passieren kann: authentisch, äußerst verblüffend, einzigartig und etwas unheimlich. Michelle Spillner ist nicht nur eine der wenigen zaubernden Frauen in Deutschland, sie ist auch eine der besten. Sie führt durch das Programm und zeigt dabei Ausschnitte aus ihrem Solo-Programm „Alles Lüge – echt wahr!“. So zauberhaft geht das alte Jahr zu Ende.