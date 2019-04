Glosse : Mäuse machen sich sichtbar

Ratingen Gut für Mäuse: Hier gibt es selten Katzen.

Erst ist es nur ein Rascheln im Efeu an der Terrasse in Ost. Vielleicht Rotkehlchen beim Nestbau, Amseln auf Futtersuche – was auch immer, denkt sich der im Gartensessel dösende Laie. Nach Monaten Winterpause (ob nun mit oder ohne echten Winter) ist wieder Zeit, in den kleinen Garten hineinzulauschen. Geraschel also, bis urplötzlich eine Hausmaus hervorhuscht – und haargenau den gleichen Weg nimmt wie in den Vorjahren. Wie auf Schienen einmal quer übers Gepflasterte. Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass diese Strecke kein Todestrail ist, zumal es hier seltenst Katzen gibt. Noch. köh