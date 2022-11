Kindertheaterreihe in Ratingen : Märchenstunde im Jugendzentrum

Ratingen Theater Tom Teuer spielt „Des Kaisers neue Kleider“ im LUX. In dem Märchen von Andersen geht es um Eitelkeit und Leichtgläubigkeit.

(jün) Die Kindertheaterreihe im städtischen Jugendzentrum LUX an der Turmstraße 5 geht in die nächste Runde: Das Theater Tom Teuer zeigt am Sonntag, 20. November, ab 15 Uhr das Stück „Des Kaisers neue Kleider“, ein Märchen von Hans Christian Andersen über die Eitelkeit und Leichtgläubigkeit in barockem Gewand.