Kultur in Ratingen Märchenhafte Ausstellung in der Arkadengalerie

Die Vernissage der Ausstellung findet am 10. Dezember um 15 Uhr statt. Die Aufführungen des Figurentheaters „allergia“ sind am 10.und 17. Dezember jeweils um 17 Uhr. Geöffnet ist die Ausstellung in der Arkadengalerie, Obertor 3-5, donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.