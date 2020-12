Ratingen : Mängel in Wohnungen der LEG soll im Ausschuss berichten

Der LEG gehören in Ratingen West eine ganze Reihe an Wohnungen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Das Wohnungsunternehmen soll im nächsten Sozialausschuss berichten. Das jedenfalls fordert die SPD, die auf die Pflichten des Vermieters hinweist.

(RP/kle) Aufgrund der gehäuften Berichte über Unzufriedenheit von Mietern mit der LEG hat Christian Wiglow (SPD), Vorsitzender des Sozialausschusses, sich nun an die Verwaltung gewandt und darum gebeten, dass die LEG im nächsten Sozialausschuss berichten soll. „Wir erwarten, dass alle Vermieter ihren vertraglichen Pflichten nachkommen“, so Wiglow, gerade von einem so großen Konzern wie der LEG müsse man erwarten können, dass Mängel schnell und nachhaltig abgestellt werden. „Es geht gar nicht, dass im Winter die Heizung mehrere Wochen lang nicht läuft“, meint Wiglow. Auch wenn es sich um privatrechtliche Fragestellungen zwischen Mieter und Vermieter handele, sei die Stadt als Wohnungsaufsicht am Ende doch gefordert.