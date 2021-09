Kultur in Ratingen : Ratingen beteiligt sich an landesweiter Theaterkampagne

Ratingen Monatelang hob sich in den nordhein-westfälischen Theatern coronabedingt kein Vorhang. Mit einer Kampagne wollen Bespiel- und Landestheater in NRW gemeinsam mit dem Kultursekretariat NRW Gütersloh wieder Lust auf die neue Spielzeit wecken.

Die Kampagne begegnet einer ganz konkreten aktuellen Herausforderung der Theatermacher: nach der langen coronabedingten Zwangspause wieder den Kontakt zu ihrem Publikum herzustellen. Anders als viele Stadt- und Landestheater verfügen Bespiel- und Programmtheater über kein eigenes Ensemble. Die Produktion von digitalen Angeboten für die Zuschauer während der mehrmonatigen Schließungen im Kulturbereich war somit keine Option oder, wie in Ratingen, nur in einem geringen Umfang möglich. So entstand die Idee zur Kampagne während eines digitalen runden Tisches.

„Schon vor der Pandemie haben wir in einem regelmäßigen Austausch gestanden. Doch dieser war nicht so intensiv wie in den vergangenen Monaten. Dabei haben wir gemerkt, dass fast alle – egal ob Landes- oder Bespieltheater – die gleichen Probleme hatten. Wenn wir, und das sind immerhin über 100 Bespiel- und vier Landestheater – gemeinsam unser Anliegen an die Öffentlichkeit tragen, erreichen wir unglaublich viele Menschen“, schildert Antje Nöhren, Geschäftsführerin des Kultursekretariats NRW Gütersloh.