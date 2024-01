Neu in Ratingen Autohaus Sahm übergibt Kundenservice an Lueg

Die Lueg AG & Co. KG (LKG), eine hundertprozentige LUEG Tochter, die für das operative Geschäft rund um Mercedes-Benz zuständig ist, übernimmt den Kundenservice für Pkw und Transporter vom Autohaus Sahm zum 1. April 2024. Der Vertrag wurde am 16. Januar in Essen unterzeichnet.