Feuerwehrfest in Breitscheid Ein Stadtteil feiert mit der Feuerwehr

(RP) Die Feuerwehr in Breitscheid feiert wieder, und zwar vom 2. bis zum 4. Juni. Der Löschzug Breitscheid freut sich darauf, nach der Corona-Pause an den drei Tagen am Festplatz Mintarder Weg gemeinsam mit der Schaustellerfamilie Richard Müller bei hoffentlich bestem Wetter viele Gäste begrüßen zu dürfen.