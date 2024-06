Netzwerken im Living Room Ein Treffpunkt für Gründer und Selbstständige

Seit Januar ist der Verein Living Room an der Grabenstraße in Ratingen zu Hause und bietet dort jungen Erwachsenen in seinem Co-Working Space einen Raum zum Arbeiten, Lernen oder Netzwerken. Seitdem hat sich dort ein lebendiges Netzwerk von Gründern und Selbstständigen entwickelt. „Diese dynamische Gemeinschaft bietet eine inspirierende Umgebung, in der kreative Köpfe und ambitionierte Unternehmer zusammenkommen, um Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen“, so Louis Steininger von Living Room.