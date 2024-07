Was ist los in Ratingen? Broschüre informiert über Veranstaltungen

Zum Auftakt präsentiert der Comedian Maxi Gstettenbauer am 18. Juli um 19.30 Uhr sein aktuelles Programm „Gute Zeit“. Am 19. Juli tritt um 19.30 Uhr die Deutsch-Rock-Musikerin Anne Haigis auf mit ihrem Tourprogramm „Carry on – Songs für immer“. Hip-Hop und fette Beats erklingen dann am 20. Juli um 19.30 Uhr, wenn der Ratinger Rapper UMSE die Sommerbühne betritt. Die Kabarettistin Nessi Tausendschön hat für ihren Auftritt am 24. Juli um 19.30 Uhr ihr Programm „Rumeiern“ im Gepäck. Am 25. Juli gastiert „LOL –- Das Comedy Start-up“ um 19.30 Uhr auf der Sommerbühne. Zum Abschluss der diesjährigen Sommerbühne-Veranstaltungen gibt es am 26. Juli um 16 Uhr ein Mitmachkonzert für Kinder mit dem Künstler herrH.