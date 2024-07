Tipps zum Umgang mit Akkus Warum Akkus brandgefährlich sind

Da bei einem Akkubrand giftige Dämpfe austreten, raten Versicherer davon ab, den Brand selbst zu löschen. Lieber die Feuerwehr rufen. Selbst nach dem Einsatz großer Mengen Wasser könne ein Akku erneut in Brand geraten, so die Versicherer. Und auch ein relativ kleiner Akku wie der eines E-Bikes kann für verheerende Schäden sorgen, die in Eigeninitiative nicht mehr in den Griff zu bekommen sind. Je früher die Einsatzkräfte am Brandort eintreffen, desto größer sei die Chance, den Brandverlauf zu beherrschen.