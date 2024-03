Kultur in Ratingen Literaturkreistreffen beim Kulturkreis Hösel

Zur Autorin: AliaTrabucco Zerán ist eine chilenische Schriftstellerin. Sie zählt zu den wichtigsten literarischen Stimmen ihrer Generation und ist eine herausragende Stimme der zeitgenössischen lateinamerikanischen Literatur. Sie wurde 1983 in Santiago de Chile geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universidad de Chile, erlangte einen Magister in kreativem Schreiben an der New York University und promovierte in Literatur am University College London.