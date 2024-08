Lions spenden 4000 Euro an Caritas Damit Sprache Türen öffnet

„Ich war am Wochenende in Düsseldorf im Museum“, erzählt Jeva stolz im Deutschkurs und berichtet dann strahlend, wie es war und was sie gesehen hat. „Ich habe am Eingang gesagt: Ein Ticket für eine Seniorin, bitte. – und der Mann vom Museum hat mich verstanden!“. Was für viele eine Selbstverständlichkeit ist, ist für Jeva ein großer Erfolg: Sprache öffnet wortwörtlich Türen.