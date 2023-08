Er schreibt und schreibt und schreibt “Das Schöne wird uns nicht einfach geschenkt“

So vermutete Achenbach bereits im Mai in seinem Buch, dass Donald Trump erneut für die Präsidentschaft kandidieren würde. Und in der Tat verkündete Trump im November 2022 seine Kandidatur. Der Lintorfer nimmt sogar an, dass Trump die Wahl 2024 gewinnt, „weil Biden an der Zerrissenheit des Westens und der Härte Chinas scheitert“, vermutet er.