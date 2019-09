Brauchtum : Lichterfest der Lintorfer Schützen

Die Lintorfer Schützen zünden wieder Kerzen an. Foto: RP/St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lintorf 1464

Ratingen-Lintorf Bei schlechtem Wetter wird übers Internet über die Absage informiert.

(RP) Am Samstag 14. September, veranstaltet die der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lintorf 1464 in der kleinen Grünanlage im Dorfzentrum das zweite Lintorfer Lichterfest. Über 4.000 Kerzenbecher in sieben verschieden Farben und die passenden Teelichter wurden dafür bestellt und von fleißigen Helfern sortiert. Ab 18 Uhr wollen sich Schützen und Freunde treffen, um die bunten Becher aufzustellen. Dezente Hintergrundmusik von DJ Uwe Jank und große Strahler, die die schönen Bäume von unten illuminieren, ergänzen das Lichtspektakel. Dank der großzügigen Unterstützung der Stadtwerke Ratingen sind Wasser- und Stromanschluss gewährleistet. Getränke und Bratwürstchen von Gastronom Dirk Poensgen können deshalb auch wieder angeboten werden.