St. Sebastianus Lintorf Lintorf hat ein einen neuen Schützenkönig

Auch am Schützenfestmontag strahlten die Schützen mit der Sonne um die Wette, als am Nachmittag am Schießstand die neuen Bruderschaftsmajestäten ausgeschossen wurden. Es war ein spannender Wettkampf. Schützen und Nichtschützen drängten sich gebannt um den Schießstand und kommentierten nahezu jeden Schuss der Kandidaten auf den Vogel mit einen freudigen „Aaahh“ oder enttäuschtem „Ooohh“. Fast drei Stunden fieberten sie mit , bis sie ihre neuen Majestäten hochleben lassen konnten.