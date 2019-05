Brauchtum : Bayerischer Abend: Vorverkauf beginnt

Zum Jubiläum 2014 schenkten die Frauen der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Lintorf ihren Männern eine Lichterfest im Drupnas-Park. Foto: Fries, Stefan (fr)

Lintorf Lintorfer Schützen freuen sich auf die „Geile Zeit“ im August und das Lichterfest im September.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lintorf 1464 freut sich auf den Sommer: Der Bayrische Abend im Festzelt auf dem Kirmesplatz hat inzwischen Tradition. Am Freitag, 16. August 2019, ist es wieder soweit. Die bayrische Band „Geile Zeit“ kommt zum Start des Schützenfestes erstmals nach Lintorf. Der Eintritt kostet 12 Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse. Die Karten gibt es ab sofort in der Parfümerie Füsgen und bei Tabakwaren Hamacher am Konrad-Adenauer-Platz, bei Juwelier Steingen und Nicci’s Saloon auf der Speestraße.

Lieder aus „geilen Zeiten“ präsentieren die fünf bayerischen Musiker, zum Beispiel von Whitney Housten, Wolfgang Petry, Spider Murphy Gang, Dr. Alban, die NDW, Mallorcafeeling, J.LO und heiße spanische Klänge. Also das Best aus den vergangenen 30 Jahren. Geile Zeit hat so ziemlich für jeden Geschmack etwas dabei und verpackt das Ganze noch mit einem Hauch Charme und mächtig guter Laune.

An den Drums ist Gerhard, welcher lässig die Sticks schwingt. Flo an der Gitarre heizt mit Joe am Keyboard so richtig ein, was durch die Partyfront Steffi und Alex perfekt ergänzt wird. Es gibt keine großen Showelemente, denn die Band ist die Show. Authentisch gespielt mit Leidenschaft und Herzblut, wird jede Veranstaltung etwas besonders.

Das große Schützenfest in Lintorf ist vom 16. bis zum 19. August 2019. Der Möschesonntag kündigt das Fest eine Woche zuvor am 11. August an (11 bis 18 Uhr).

Am 14. September gibt es wieder ein Lichterfest auf der Drupnas. Das erste Lichterfest hatten die Schützenfrauen der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lintorf 1464 ihren Männern zum Jubiläum im Jahre 2014 geschenkt.

Rund 5.000 bunte Teelichter sollen den kleinen Park im Herzen Lintorfs bei einbrechender Dunkelheit wieder in eine verwunschene in Licht getauchte Landschaft verwandeln. Die Bäume sollen mit farbigen Strahlern angeleuchtet werden.