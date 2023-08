St. Sebastianus Bruderschaft Lintorf Auf Regen in Ratingen folgt Sonne in Lintorf

Der Sonntagmorgen begann mit einer weiteren musikalischen Tradition. „Ab etwa 6 Uhr waren die Spielleute des Tambourcorps in mehreren kleineren Gruppen unterwegs, um den Vorstand, das Königspaar und den Kronprinz der Bruderschaft, aber auch die Vorsitzenden und Königspaare der Formationen zu wecken, damit alle pünktlich beim ökumenischen Festgottesdienst für alle Bürgerinnen und Bürger im Zelt auf dem Schützenplatz sein können“, so Kellersmann. Frisch gestärkt durch einen anschließenden musikalischen Frühschoppen im Schützenzelt (und vielleicht dem ein oder anderem kurzen Mittagsschläfchen zu Hause) stellten sich die Schützen und Musikzüge an der Krummenweger Straße auf. Knapp 40 Positionen standen auf der Marschordnung für den diesjährigen Schützenzug. Die neun Formationen der Lintorfer Bruderschaft wurden bei dem Zug von zehn Kutschen, sieben Musikgruppen und Formationen befreundeter Bruderschaften begleitet. „Es ist toll, dass die Biedermeier Gruppe auch wieder mit von der Partie ist. Mit ihren historischen Kostümen geben sie ein schönes Bild ab“, freute sich Besucherin Michaela Knippert.