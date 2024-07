Schnecken ein Schnippchen geschlagen Lintorfer sendet herzliche (Blumen)grüße

Eigentlich sollte das Beet im Hof des Hotels Angerland längst in allen Farben dieser Welt erstrahlen, und bunte Blumen sollten hier im Wind schaukeln. Denn hier züchtet Volkmar Behmer den Blumensamen, der jedes Jahr im Rahmen der Aktion „Blühendes Lintorf“ verteilt wird. In diesem Jahr jedoch hat der Lintorfer keine Chance: „Die Schnecken waren schneller“, sagt er. Behmer machte aus der Not eine Tugend.