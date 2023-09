Ein Stadtteil feiert Rund 170 Aussteller beim Dorffest in Lintorf

Und so ein Dorffest kostet viel Arbeit. Über 100 Punkte stehen auf der To-Do-Liste, bevor gefeiert werden kann, wie zum Beispiel die Akquirierung der Aussteller, Einholen von Genehmigungen und Konzessionen, Aufstellung eines Standplanes, Öffentlichkeitsarbeit, Helfer für den Auf- und Abbau zu finden, um nur ein paar wenige zu nennen. Arbeiten, die ohne die vielen fleißigen Hände, auch von befreundeten Vereinen, Firmen und Privatpersonen, in der Form sicher nicht so einfach zu stemmen sind.