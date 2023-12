Lintorfer Adventstreff Festliche Stunden mit Glühwein, Liedern und Märchen

Am Sonntag ab 12 Uhr ist Familiennachmittag. Groß und Klein singen ab 14 Uhr gemeinsam beim Rudelsingen mit Birgitta Hansen Weihnachtslieder. Im Anschluss laden zwei Chöre zum Mitsingen ein und auch am Sonntag hat sich der Weihnachtsmann angekündigt. Schüler des Kopernikus-Gymnasiums bieten Bastelarbeiten an und während die Kinder den Weihnachtsgeschichten am Lagerfeuer lauschen, können die Erwachsenen das gemütliche Beisammensein genießen. Hauptorganisator Uwe Spelter hat wieder einmal Bewährtes und Neues zu einem attraktiven Programm zusammengestellt.