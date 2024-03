Kneipenquiz in Lintorf Wo Wissen auf Ahnungslosigkeit trifft

„Gibt es in Deutschland ein Gesetz, das besagt, dass ein Fußballfeld grundsätzlich baumfrei sein muss?“ „Wie viele Planeten gibt es in unserem Sonnensystem?“ „Welcher stolze Ritter will die Aufmerksamkeit seiner Angebeteten Dulcina gewinnen?“ „Was wird beim Trocknen nass?“ Diese und noch viele weiteren Fragen aus allen Wissensgebieten stellten sich die rund 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen des ersten Lintorfer Kneipenquiz in der Gaststätte „Am Kothen“ am Lintorfer Markt.