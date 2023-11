Lintorfer Lichter Bummeln im Lichterglanz

Am dritten Donnerstag im November heißt es in Lintorf: Licht an. In diesem Jahr durfte die fünfjährige Sophie den Schalter umlegen und mit einem Schlag die Bäume im Stadtteil zum Leuchten bringen. Bis 21 Uhr tauchte der Lintorfer Handel die Straßen zusätzlich mit Kerzen, Laternen, Lagerfeuern und Fackeln in Lichterglanz. Die Besucher nutzten den Abend zu einem Bummel in gemütlicher Atmosphäre oder ließen den Tag einfach in der Gastronomie ausklingen.