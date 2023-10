Aktion im Stadtteil Fleißige Helfer sammeln Müll in Lintorf

Am Samstag hieß es bereits zum fünften Male „Lintorf wird sauber“. Viele Vereine, Institutionen und Familien machten sich in ihrem Revier an die Arbeit und entfernten Abfall und sonstigen Unrat, der achtlos auf Straßen, Bürgersteigen, Plätzen und Parks „entsorgt“ wurde.