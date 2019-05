Kriminalität : Jugendliche zündeln am alten Rathaus

Jugendliche zündeln am alten Rathaus

Die Einsatzstelle am alten Lintorfer Rathaus. Foto: RP/Feuerwehr Ratingen

Lintorf Eine Zeugin beobachtete eine Gruppe Jugendlicher mit einem übergroßen „Ghetto-Blaster“.

(RP) Am Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand im ehemaligen Lintorfer Rathaus alarmiert. Eine Zeugin hatte eine Gruppe Jugendlicher beobachtet, die sich dort mit einem auffällig übergroßen Musikrekorder aufgehalten haben. Kurz darauf entzündete die Gruppe augenscheinlich einen Stapel Zeitungen bzw. Prospekte und warf diesen durch ein auf Kipp stehendes Fenster eines Büros, so die Polizei. Der 61-jährige Hausmeister brachte einen großen Teil des Brandgutes ins Freie. Er und eine weitere Person erlitten Rauchgasvergiftungen, so die Feuerwehr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02104/982-6210.