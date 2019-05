Wirtschaft : Johanniter bilden Betriebshelfer aus

Lintorf Die Kosten der Grundschulung übernehmen in der Regel die Unfallversicherungsträger.

(RP) Schon in Betrieben mit nur zwei Mitarbeitern muss es einen ausgebildeten Betriebshelfer geben, in größeren entsprechend mehr. Die Johanniter sind von den Unfallversicherungsträgern für diese Aus- und Fortbildungen ermächtigt. Sie schulen die Mitarbeiter, damit sie im Ernstfall – von der Schnittwunde bis zum Herzinfarkt – schnell und zuverlässig Erste Hilfe leisten können, bis die Rettungskräfte eintreffen. Die Kosten der Grundschulung übernehmen in der Regel die Unfallversicherungsträger. Für die nächste Betriebshelfer-Fortbildung am Mittwoch, 15. Mai, von 9 bis 17 Uhr in der Johanniter-Kreisgeschäftsstelle in Lintorf, Mühlenstraße 1, gibt es noch einige freie Plätze. Die Johanniter bitten um Anmeldung unter der Rufnummer 02102 70070-60 oder online unter www.johanniter.de/az-mettmann.