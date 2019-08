Geschichte : Die Rolle der Kripo in der Nazi-Zeit

Lintorf Bastian Fleermann bei den Lintorfer Heimatfreunden.

(RP) Bastian Fleermann, Leiter der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, ist Herausgeber eines Buches zur Geschichte der Kriminalpolizei an Rhein und Ruhr von der Weimarer Republik bis in die frühe Nachkriegszeit. Am Dienstag, 10. September, 19 Uhr, wird der Historiker bei den Lintorfer Heimatfreunden die Düsseldorfer Kriminalpolizeileitstelle in den Mittelpunkt seines Vortrags stellen. Die Leitstelle war für die gesamte Region verantwortlich. Der aufschlussreiche Vortrag findet statt im Sitzungssaal des ehemaligen Lintorfer Rathauses, Speestraße 2.