Umwelt : Gegen Müll, für die Gesundheit

Ratingen-LIntorf AWO Angerland und Aktivtreff 60+ hatten zum „Plogging im Kleinen“ eingeladen.

Erste Station war die Drupnas. Da dort die Schützen nach dem Lichterfest aufgeräumt hatten, gab es für die Plogger erfreulicher Weise noch nichts zu tun. Weiter ging es vorbei an der Grundschule und dem Dickelsbach, über den Beeker Hof, dem Gelände vor dem Bouleplatz bis hin zum alten Bahnhof. „Dort meinte jemand, seine leeren Wein- und Wodkaflaschen entsorgen zu müssen. Das Gelände neben der Einfahrt zur Baustelle war unappetitlich vermüllt. Und warum manche Hundehalter das Häufchen ihrer Vierbeiner in Plastik eingewickelt in den Busch werfen, das konnten wir den Kindern leider nicht erklären“, berichtete Max Kompalik, Vorsitzender der AWO Angerland.

An der Duisburger Straße hieß es dann für die jüngsten Plogger wieder Rückweg zum Kindergarten. Die zwölf verbleibenden Erwachsenen machten mit dem Sammeln am Konrad-Adenauer-Platz weiter.

Traurige Bilanz an diesem Vormittag: vier bis oben gefüllte Müllsäcke, die beim Zentralmateriallager entsorgt wurden. „Was den Kindern und uns Erwachsenen heute gleichermaßen negativ aufgefallen war, waren die vielen Zigarettenkippen auf den Wegen und auf der Wiese am Dickelsbach. Und es stellte sich uns die Frage, warum so viele Menschen ihre leeren Glasflaschen einfach vor den Containern abstellen, anstatt sie wieder mitzunehmen, wenn die Behälter voll sind“, so Kompalik.