Stadtgeschichte : Auf den Spuren vergangener Tage

(RP) Am Dienstag, 14. Mai, 18 Uhr bietet der Verein Lintorfer Heimatfreunde (VLH) einen Rundgang auf den Spuren der Geschäftswelt auf der ehemaligen Angermunder Straße an. Walburga Dörrenberg und Andreas Preuß werden in die 50er- und 60er Jahre eintauchen. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor St. Anna, Lintorfer Markt 1. Die Angermunder Straße war bis in die 1960er Jahre Dorfmittelpunkt. Die Gratis-Führung dauert 90 Minuten.