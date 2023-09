Inhaberwechsel Neuer Eigentümer für Heckermann Objektschutz

Heckermann verabschiedet sich mit einem riesigen Dankeschön an seine treue, langjährige und zahlreiche Kundschaft im privaten, kommunalen und gewerblichen Bereich. Vor allem diese beständigen, guten und stabilen teils jahrzehntewährenden Verbindungen haben mich immer motiviert, darüber hinaus hatte ich tolle Mitarbeiter, die vielfach über zwanzig Jahre bei mir tätig waren! Diese verdienen meinen besonderen Dank, da ohne sie das Unternehmen nicht so erfolgreich gewesen wäre“, so Heckermann.