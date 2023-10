Liebfrauen-Schule Ratingen Zwei Auszeichnungen auf einen Schlag

() „Fair geht vor“ - Dieses Motto gilt an der Ratinger Liebfrauenschule bereits seit mehreren Jahren. Nun wurde dieses vorbildliche Engagement in Sachen fairer Welthandel belohnt, indem die erzbischöfliche Realschule offiziell als Fairtrade-School ausgezeichnet wurde. „Wir nehmen diese Ehrung gerne an und sind stolz darauf, weil dieser Award ein weithin sichtbares Zeichen für gelebte Solidarität und ein pädagogischer Leitstern für die ethische Ausrichtung unserer christlich geprägten Schule ist“, freute sich LFS-Schulleiter Christoph Jakubowski über die Auszeichnung, die jetzt im Rahmen einer Feierstunde mit der Schulgemeinde von Carsten Elkmann aus dem Team der Organisation „Fairtrade Deutschland“ überreicht wurde.