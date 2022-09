Ratinger Liebfrauenschule : Eine Schule macht sich auf den Weg zum Kölner Dom

Die ganze Schulgemeinde versammelte sich zum Erinnerungsfoto an die Wallfahrt vor dem Kölner Dom. Foto: Liebfrauenschule

Ratingen 700 Schüler der Liebfrauenschule nahmen mit ihren Lehrern an der Dreikönigswallfahrt im Kölner Dom teil. Eine logistische Meisterleistung.

(RP) Auf Einladung des Erzbistums Köln setzte sich jetzt eine ganze Schule in Bewegung: Verteilt auf 12 Busse kannten mehr als 700 Schüler der Ratinger Liebfrauenschule nur ein Ziel: den Kölner Dom, in dessen beeindruckendem Inneren die gesamte Schulgemeinde eine Heilige Messe unter Leitung von Pfarrer Andreas Haermeyer feierte. Eine logistische Meisterleistung, deren Ziel es war, den Jugendlichen ein spirituelles Erlebnis der besonderen Art zu bieten und sie in ihrer individuellen religiösen Haltung aktiv zu stärken.