Teilnahme am Bonn Marathon Liebfrauenschule läuft aufs Siegerpodest

Eine kleine Zwischenbilanz der Starts: Im vergangenen Schuljahr haben Schülerinnen und Schüler der Lauf AG nicht nur am Ratinger Neujahrslauf, sondern zusätzlich auch am Berliner Mini-Marathon, am Seeuferlauf in Ratingen, am Martinslauf in Düsseldorf und am Crosslauf auf der Galopprennbahn in Mülheim teilgenommen. Bis zum Sommer stehen noch weitere Teilnahmen an Läufen an, so an der Breitscheider Nacht und/oder am Benrather Schlosslauf.