Ratingen : Jede Menge Bienenfleiß an der Liebfrauenschule

Jede Menge Bienenfleiß an der Liebfrauenschule

Ratingen Perfekt ausgestattet geht die Bienen-AG ab sofort ans Werk. Zwei neue Holzhäuser schaffen Platz – und Ordnung.

Nach vier Jahren Arbeitszeit von einem Generationenprojekt zu sprechen – geht das überhaupt? An der Liebfrauenschule kein Problem. Denn dort haben sich seit Beginn des Interesses an Bienen zwei Schulleiter nacheinander, ein Vater zweier ehemaliger Schülerinnen, zwei neue Lehrerinnen und natürlich zahlreiche Schüler an einem Stück Arbeit beteiligt, das mit „Bienen-Arbeitsgemeinschaft“ eigentlich unzulänglich beschrieben ist.